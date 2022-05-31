Более 23 тысяч человек отправились в туры по России в рамках программы «Больше, чем путешествие»

Более 23 тыс. человек отправились в туры по России с сентября 2021 года по май 2022 года в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу проекта.

Наибольшей популярностью пользовались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Петрозаводск, Калининград, Тюмень, Самара, Махачкала, Нижний Новгород и Симферополь.

Как отметил руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин, участники смогли пополнить свои знания и продолжить развитие в путешествиях по стране.

«Программа объединила участников самых разных возрастов: 26% из них — учащиеся до 18 лет, 52% — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, а самому старшему участнику 90 лет», — сказал он.

Ранее, как сообщало ФАН, трансляцию марафона «Новые горизонты» общества «Знание» за два дня посмотрели более 70 млн человек.