В парке Кусково построят ресторанный дворик
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Об этом сообщает Life.ru.
По задумке дизайнеров, оформление дворика воспроизведёт атмосферу прошлых веков. Павильоны расположат в два ряда. В них откроются бистро и кафе, будет оборудована небольшая посадочная зона внутри, а также необходимые технические помещения.
Отмечается, что в тёплое время года Кусково собирает до 10 тыс. отдыхающих москвичей.
Ранее НСН передавала, что в Щукинский парк в Москве планируют вернуть беседки в историческом стиле.