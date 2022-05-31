В парке Кусково построят ресторанный дворик

Благодаря программе «Мой район» в столичном парке Кусково решат вопрос общепита. Тележки с кофе и мороженым заменят на павильоны ресторанного дворика, которые оформят в духе деревянного зодчества.

Об этом сообщает Life.ru.

По задумке дизайнеров, оформление дворика воспроизведёт атмосферу прошлых веков. Павильоны расположат в два ряда. В них откроются бистро и кафе, будет оборудована небольшая посадочная зона внутри, а также необходимые технические помещения.

Отмечается, что в тёплое время года Кусково собирает до 10 тыс. отдыхающих москвичей.

Ранее НСН передавала, что в Щукинский парк в Москве планируют вернуть беседки в историческом стиле.