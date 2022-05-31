Петербургский омбудсмен Митянина высказалась о чрезмерном увлечении детей интернетом
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«Я считаю, что одна из глобальнейших проблем — неконтролируемый интернет», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».
По её словам, когда ребёнок долго смотрит негативный контент, у него «разрываются» границы дозволенного, формируется представление, что это можно повторить.
«Я предлагаю альтернативу. От чего нужно защищать детей? От равнодушия взрослых. Если есть понимание, чем живёт ребёнок, и ребёнок видит, что взрослому это интересно, появляется желание проговорить», — отметила Митянина.
Как считает омбудсмен, нужно постараться задать ребёнку хотя бы три вопроса вечером: как прошёл день, что произошло с друзьями и что было весёлого.
«Сначала подросток будет отнекиваться, потом отвечать одним-двумя предложениями, но потом, может быть, возникнет эмпатия. Только так», — добавила Митянина.
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