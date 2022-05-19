Омбудсмен Волынец дала советы по выбору детского лагеря для отдыха

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец дала советы по выбору детского лагеря для отдыха.
Омбудсмен Волынец дала советы по выбору детского лагеря для отдыха
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  • © Thomas Barwick

«Самая лучшая рекомендация — это знакомые, друзья, сами дети, потому что дети друг с другом делятся активнее, чем родители. И дети сами просятся в какой-то определённый лагерь. Дети консервативны: если они в каком-то лагере побывали, то, как правило, просятся туда каждый год», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила Волынец, подробности можно выяснить при личном общении с руководством лагеря.

Омбудсмен также рекомендует проверить наличие лицензии у лагеря.

«Да и просто можно взять, почитать отзывы в интернете. Потому что сейчас там есть всё — и позитивные, и негативные. Ну и, конечно, необходимо проверить наличие всех необходимых документов разрешительных у того лагеря, куда вы собираетесь отправить ребёнка», — добавила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об отмене ограничений в детских лагерях.

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