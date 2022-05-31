Адвокат Петрик заявила о невозможности отобрать у жены фамилию мужа после развода

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Адвокат Лилия Петрик заявила о невозможности отобрать у жены фамилию мужа после развода.
Адвокат Петрик заявила о невозможности отобрать у жены фамилию мужа после развода
  • Gettyimages.ru
  • © Audtakorn Sutarmjam / EyeEm

«Есть люди, которые развелись. У мужа фамилия известная, а жена говорит: я не буду (менять фамилию. — RT). Мужья ко мне обращаются, очень стараются лишить бывшую жену своей фамилии», — сказала специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в настоящее время закон подобные ситуации не регулирует.

Ранее адвокат Екатерина Антонова рассказала об особенностях процедуры развода супругов в случае, если в семье есть дети.

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