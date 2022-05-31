Российские школьники завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Как пишет НСН, это соревнование считается самым сложным из международных олимпиад по физике.
В APhO 2022 участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Состязания проводились дистанционно, россияне участвовали в испытаниях на площадке Московского физико-технического института (МФТИ).
Ранее ФАН сообщало о просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание», который состоялся в мае в разных городах России.