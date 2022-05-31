Российские школьники завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

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По сообщениям Минпросвещения, российская сборная школьников завоевала три золотые, три серебряные и две бронзовые медали на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.
Российские школьники завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Как пишет НСН, это соревнование считается самым сложным из международных олимпиад по физике.

В APhO 2022 участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Состязания проводились дистанционно, россияне участвовали в испытаниях на площадке Московского физико-технического института (МФТИ).

Ранее ФАН сообщало о просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание», который состоялся в мае в разных городах России.

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