Исследование выявило самую активную категорию путешественников по России

Короткая ссылка
Аналитики Страхового дома ВСК выяснили, что с начала 2022 года женщины чаще путешествовали по России, чем мужчины.
Исследование выявило самую активную категорию путешественников по России
  • Gettyimages.ru
  • © Pyrosky

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Самыми активными путешественницами оказались женщины в возрасте от 36 лет до 59 лет — доля таких туристов составляет 28% от общего числа. Среди мужчин такого же возраста путешествуют 15%.

Больше трети российских туристов — дети до 18 лет.

Путешествия по стране предпочитают в основном взрослые с детьми, а реже остальных в поездки отправляются люди в возрасте 60 лет и старше — 4,7% от общего числа.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить