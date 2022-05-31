Исследование выявило самую активную категорию путешественников по России
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Самыми активными путешественницами оказались женщины в возрасте от 36 лет до 59 лет — доля таких туристов составляет 28% от общего числа. Среди мужчин такого же возраста путешествуют 15%.
Больше трети российских туристов — дети до 18 лет.
Путешествия по стране предпочитают в основном взрослые с детьми, а реже остальных в поездки отправляются люди в возрасте 60 лет и старше — 4,7% от общего числа.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.