Аксёнов: принято решение о расширении пунктов пропуска в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что принято решение о расширении пунктов пропуска в Крым. По его словам, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта.
Аксёнов: принято решение о расширении пунктов пропуска в Крым
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

Он добавил, что в ближайшее время на правительственной комиссии по согласованию с вице-премьером Маратом Хуснуллиным будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в Крым транспортных средств для личного использования, которые зарегистрированы на территории Украины.

«Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее полпредство президента России в Южном федеральном округе сообщило о запуске нового поезда из Адлера в Крым с 1 июня текущего года.

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