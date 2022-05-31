Аксёнов: принято решение о расширении пунктов пропуска в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что принято решение о расширении пунктов пропуска в Крым. По его словам, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта.

Он добавил, что в ближайшее время на правительственной комиссии по согласованию с вице-премьером Маратом Хуснуллиным будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в Крым транспортных средств для личного использования, которые зарегистрированы на территории Украины.

«Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее полпредство президента России в Южном федеральном округе сообщило о запуске нового поезда из Адлера в Крым с 1 июня текущего года.