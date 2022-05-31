Около четверти жителей Московской области имеют табачную зависимость
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Радио 1».
«По данным социологического опроса, порядка 25% взрослых жителей в Московской области страдают от табачной зависимости. Это более 1,5 млн человек», — заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
По его словам, в 2021 году с желанием бросить курить к врачам обратились около 9 тыс. жителей Подмосковья.
Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова в беседе с НСН назвала курение основной причиной развития рака.