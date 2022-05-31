HR-консультант Быкова высказалась о ситуации на рынке труда в России
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Ключевым риском для владельцев бизнеса и руководителей в 2022 году может стать «текучесть кадров», заявила она в разговоре с «Газетой.Ru».
В январе этого года, несмотря на низкую динамику рынка вакансий в связи с сезонностью и праздниками, спрос был выше по сравнению с прошлым годом почти на 50%, отметила эксперт. Но такая статистика сохранялась недолго.
Уже в конце февраля и в начале марта спрос стал падать в связи с геополитическими событиями.
«Стоит отметить, что спрос на персонал в сфере страхования до сих пор страдает больше всего — показывает стабильный спад. В это же падение попал автомобильный бизнес, административный персонал, а также сфера управления персоналом», — уточнила Быкова.
Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.