HR-консультант Быкова высказалась о ситуации на рынке труда в России

HR-консультант, основатель Empress Consulting Мария Быкова выразила мнение, что рынок труда в России за последние три года показывает сильные изменения в динамике показателей спроса и предложения.

Ключевым риском для владельцев бизнеса и руководителей в 2022 году может стать «текучесть кадров», заявила она в разговоре с «Газетой.Ru».

В январе этого года, несмотря на низкую динамику рынка вакансий в связи с сезонностью и праздниками, спрос был выше по сравнению с прошлым годом почти на 50%, отметила эксперт. Но такая статистика сохранялась недолго.

Уже в конце февраля и в начале марта спрос стал падать в связи с геополитическими событиями.

«Стоит отметить, что спрос на персонал в сфере страхования до сих пор страдает больше всего — показывает стабильный спад. В это же падение попал автомобильный бизнес, административный персонал, а также сфера управления персоналом», — уточнила Быкова.

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.