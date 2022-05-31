В Хабаровском крае обсудили развитие туристической отрасли

Короткая ссылка
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в рамках встречи с представителями туристической сферы региона обсудил меры поддержки туризма и его дальнейшее развитие.
В Хабаровском крае обсудили развитие туристической отрасли
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Поступили предложения от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, ведомств и министерств. Так, были озвучены идеи развивать китовый туризм на Шантарских островах, строить модульные отели на территории края, организовать взаимные туристические потоки между регионом и Белоруссией, сообщает transsibinfo.com.

Все предложения Дегтярёв поручил рассмотреть и проработать.

«Идеи все живые, интересные. Но самое главное — они рождаются у тех, кто уже успешен и имеет реализованные проекты. А мы поддерживаем тех, кто обладает потенциалом», — подчеркнул глава региона.

В 2021 году объём внутреннего и въездного туристического потока в Хабаровском крае составил более 509 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что 22—23 сентября в Хабаровске состоится Всероссийский туристический форум. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить