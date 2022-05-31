В Хабаровском крае обсудили развитие туристической отрасли

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в рамках встречи с представителями туристической сферы региона обсудил меры поддержки туризма и его дальнейшее развитие.

Поступили предложения от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, ведомств и министерств. Так, были озвучены идеи развивать китовый туризм на Шантарских островах, строить модульные отели на территории края, организовать взаимные туристические потоки между регионом и Белоруссией, сообщает transsibinfo.com.

Все предложения Дегтярёв поручил рассмотреть и проработать.

«Идеи все живые, интересные. Но самое главное — они рождаются у тех, кто уже успешен и имеет реализованные проекты. А мы поддерживаем тех, кто обладает потенциалом», — подчеркнул глава региона.

В 2021 году объём внутреннего и въездного туристического потока в Хабаровском крае составил более 509 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что 22—23 сентября в Хабаровске состоится Всероссийский туристический форум.