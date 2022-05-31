Школьники из Подмосковья рассказали о победе на Азиатской олимпиаде по физике

Завоевавшие золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике школьники из Подмосковья поделились эмоциями от победы.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Азиатская олимпиада, по сути, там участвуют все азиатские страны, то есть как раз наши главные соперники и самые сильные физики, в первую очередь китайцы, конечно. Обычно это самая сложная по уровню заданий олимпиада, но в этом году что-то пошло не так и дали задания очень простые», — рассказал Вадим Ерин.

Другой победитель олимпиады из Московской области, Олег Калашников, рассказал, что не до конца решил одну из задач, но всё равно смог набрать достаточно баллов для победы.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.