В Москве пройдут бесплатные занятия йогой

Мосгорпарк запускает новый сезон проекта «Йога в парках». Занятия начнутся с 1 июня.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

«Программа сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящее направление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителей ждут разные виды йоги, такие как энергойога, holy yoga, хатха, inside flow yoga и другие.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.