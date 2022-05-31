В Москве пройдут бесплатные занятия йогой
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.
«Программа сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящее направление», — говорится в сообщении.
Отмечается, что посетителей ждут разные виды йоги, такие как энергойога, holy yoga, хатха, inside flow yoga и другие.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.