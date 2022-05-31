Суд в Москве заочно арестовал начальника СИЗО и главу УМВД на Украине за пытки пленных

Савёловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира Петра Титовца и главу Баштанского районного отдела УМВД Украины в Николаевской области Александра Ноздратенко за жестокое обращение с попавшими в плен российскими военнослужащими.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

«Постановлениями Савёловского районного суда Москвы Ноздратенко Александру Михайловичу и Петру Титовцу... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания», — сказала она.

По её словам, обоих обвиняемых объявили в международный розыск.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух офицеров Вооружённых сил Украины, обвиняемых в геноциде и применении запрещённых методов ведения войны.