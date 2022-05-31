Суд в Москве заочно арестовал начальника СИЗО и главу УМВД на Украине за пытки пленных

Короткая ссылка
Савёловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира Петра Титовца и главу Баштанского районного отдела УМВД Украины в Николаевской области Александра Ноздратенко за жестокое обращение с попавшими в плен российскими военнослужащими.
Суд в Москве заочно арестовал начальника СИЗО и главу УМВД на Украине за пытки пленных
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

«Постановлениями Савёловского районного суда Москвы Ноздратенко Александру Михайловичу и Петру Титовцу... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания», — сказала она.

По её словам, обоих обвиняемых объявили в международный розыск.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух офицеров Вооружённых сил Украины, обвиняемых в геноциде и применении запрещённых методов ведения войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить