Суд в Москве заочно арестовал начальника СИЗО и главу УМВД на Украине за пытки пленных
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.
«Постановлениями Савёловского районного суда Москвы Ноздратенко Александру Михайловичу и Петру Титовцу... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания», — сказала она.
По её словам, обоих обвиняемых объявили в международный розыск.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух офицеров Вооружённых сил Украины, обвиняемых в геноциде и применении запрещённых методов ведения войны.