В России хотят увеличить штрафы за нарушение тишины

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Депутаты Госдумы внесли законопроект о поправках в Кодекс об административных нарушениях (КоАП России) и Жилищный кодекс, где предлагается увеличить сумму штрафов за превышение допустимого уровня шума.
В России хотят увеличить штрафы за нарушение тишины
  • Gettyimages.ru
  • © Josef Lindau

Об этом сообщает Life.ru.

Так, для физических лиц, которые шумят более двух раз в месяц, они составят от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Предлагается запретить шуметь в жилых домах, гостиницах, социальных объектах и жилых зонах с 22:00 до 07:00 по всей стране.

«Конечно, закон о тишине нужен, но в существующем законопроекте не решён вопрос допустимости фиксации фактов такого вида правонарушений самими гражданами. Получается, что штраф точно заплатят те, чьё нарушение нашло отражение в административном протоколе, составленном полицией. Но в случаях, когда правоохранители прибыли для разбирательства уже после того, как шум прекратился, гражданам останется только писать жалобы в надзорные инстанции или затевать самостоятельную судебную тяжбу с теми, кто шумит по ночам», — прокомментировал инициативу заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Госсовет Крыма принял поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», разрешающие шуметь в новогоднюю ночь.

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