Вице-мэр Ефимов сообщил, что доход самозанятых москвичей достиг почти 400 млрд рублей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что доход самозанятых москвичей достиг почти 400 млрд рублей к 1 мая 2022 года.

«Суммарный доход москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, к 1 мая 2022 года составил 398 млрд рублей. Это 36% от общей суммы, полученной всеми самозанятыми в России», — цитирует его сайт «Аргументы и Факты».

Ефимов рассказал, что наиболее прибыльными видами деятельности в Москве стали сдача квартир в аренду, реклама, маркетинг, доставка и репетиторство.

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.