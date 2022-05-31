Вице-мэр Ефимов сообщил, что доход самозанятых москвичей достиг почти 400 млрд рублей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что доход самозанятых москвичей достиг почти 400 млрд рублей к 1 мая 2022 года.
Вице-мэр Ефимов сообщил, что доход самозанятых москвичей достиг почти 400 млрд рублей
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«Суммарный доход москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, к 1 мая 2022 года составил 398 млрд рублей. Это 36% от общей суммы, полученной всеми самозанятыми в России», — цитирует его сайт «Аргументы и Факты»

Ефимов рассказал, что наиболее прибыльными видами деятельности в Москве стали сдача квартир в аренду, реклама, маркетинг, доставка и репетиторство.

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.

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