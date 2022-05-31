Подозреваемый в убийстве ребёнка в Ростове-на-Дону рассказал свою версию произошедшего
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление регионального Следственного комитета.
«Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил, что рано утром 28 мая 2022 года увидел, что ребёнок не подаёт признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку. Версия подозреваемого будет проверена следователем в ходе расследования уголовного дела», — заявили в СК.
Уголовное дело было возбуждено после того, как тело ребёнка обнаружили в реке Темерник. Местный рыбак заметил сумку, в которой и находилось тело мальчика.
«В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти ребёнка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия», — отмечается в сообщении.
Как пишет rostovgazeta.ru, на теле убитого выявили признаки насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что суд в Ярославле арестовал на два месяца мужчину, устроившего стрельбу на территории детского сада.