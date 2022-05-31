Подозреваемый в убийстве ребёнка в Ростове-на-Дону рассказал свою версию произошедшего

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В Ростове-на-Дону 30 мая был задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в убийстве семилетнего сына. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый в убийстве ребёнка в Ростове-на-Дону рассказал свою версию произошедшего
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление регионального Следственного комитета.

«Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил, что рано утром 28 мая 2022 года увидел, что ребёнок не подаёт признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку. Версия подозреваемого будет проверена следователем в ходе расследования уголовного дела», — заявили в СК.

Уголовное дело было возбуждено после того, как тело ребёнка обнаружили в реке Темерник. Местный рыбак заметил сумку, в которой и находилось тело мальчика.

«В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти ребёнка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия», — отмечается в сообщении.

Как пишет rostovgazeta.ru, на теле убитого выявили признаки насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что суд в Ярославле арестовал на два месяца мужчину, устроившего стрельбу на территории детского сада.

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