«Уралвагонзавод» поставил Минобороны России партию разведывательных машин БРМ-1К

Партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К изготовил и направил Рубцовский филиал «Уралвагонзавода» армии России.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале корпорации.

По своим характеристикам и огневой мощи БРМ-1К достигают уровня боевой машины пехоты.

Ранее на «Уралвагонзаводе» состоялась отправка партии танков Т-90М «Прорыв» для армии России.