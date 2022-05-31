«Уралвагонзавод» поставил Минобороны России партию разведывательных машин БРМ-1К
Партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К изготовил и направил Рубцовский филиал «Уралвагонзавода» армии России.
- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале корпорации.
По своим характеристикам и огневой мощи БРМ-1К достигают уровня боевой машины пехоты.
Ранее на «Уралвагонзаводе» состоялась отправка партии танков Т-90М «Прорыв» для армии России.
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