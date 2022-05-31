В Госдуме законопроект о регулировании работы гостевых домов могут рассмотреть в июне
- РИА Новости
Об этом она рассказала в разговоре с «Парламентской газетой».
Замечания ещё остались, в том числе у депутатов, но их можно устранить ко второму чтению, считает парламентарий. По её словам, нужно как можно скорее принять документ, так как он предполагает отсрочку — закон вступит в силу не раньше чем через 90 дней после принятия.
«По заверению представителей Ростуризма, законопроект проходит последние согласования и уже готов к внесению», — сказала Бессараб.
По её мнению, отсутствие чёткого регулирования несправедливо по отношению к тем, кто пытается выйти из тени, например, регистрируется в качестве самозанятых и платит налог на профессиональный доход. Оформлять отдых туристов им приходится в виде аренды помещений физлицам. Однако надзорные органы могут доказать, что на деле это гостиничные услуги.
Она также отметила, что, к сожалению, этот летний сезон уже упустили. Поэтому депутат предложила попросить правительство разослать в регионы рекомендации о регулировании работы гостевых домов до принятия единых норм.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработают единые стандарты для глэмпингов, кемпингов и гостиниц.