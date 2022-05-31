Исследование: около 77% бизнесменов России адаптировались к санкциям
«Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать», — приводит ТАСС материалы исследования.
Отмечается, что 11,7% предпринимателей не смогли адаптироваться и полностью или частично останавливают бизнес.
Самой значимой проблемой, по мнению 62,2% респондентов, является спад спроса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.