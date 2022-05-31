Исследование: около 77% бизнесменов России адаптировались к санкциям

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Примерно 77% российских бизнесменов смогли адаптироваться к работе в условиях санкций или надеются это сделать, говорится в исследовании, которое провёл институт уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать», — приводит ТАСС материалы исследования.

Отмечается, что 11,7% предпринимателей не смогли адаптироваться и полностью или частично останавливают бизнес.

Самой значимой проблемой, по мнению 62,2% респондентов, является спад спроса.

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