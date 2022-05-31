Исследование: около 77% бизнесменов России адаптировались к санкциям

Примерно 77% российских бизнесменов смогли адаптироваться к работе в условиях санкций или надеются это сделать, говорится в исследовании, которое провёл институт уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.