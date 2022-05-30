В Подмосковье рассказали о мерах поддержки малого бизнеса
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Цель нашего инвестиционного блока и прежде всего глав территорий — максимально содействовать, предлагать различные формы ведения бизнеса», — заявил Воробьёв на совещании с зампредами.
По его словам, в 2021 году регион показал рост на 9,5% по малому бизнесу и задача — дальше увеличивать присутствие тех, кто обеспечивает рабочими местами, оказывает услуги.
Также стало известно, что в Камчатском крае приняли второй пакет экономических мер поддержки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Предусмотрено возмещение процентов по кредитам, расширены виды разрешённого использования земельных участков, которые можно использовать под личные подсобные хозяйства. Можно с лёгкостью, в упрощённом порядке изменить назначение земель, получить участок и вести на нём личное подсобное хозяйство, например выращивать сельхозпродукцию», — сказала зампред правительства края Юлия Морозова.
Также предусмотрены меры по поддержке рынка труда.
Ранее в Севастополе рассказали о мерах поддержки предпринимателей в 2022 году.