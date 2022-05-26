В Севастополе рассказали о мерах поддержки предпринимателей в 2022 году
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Достаточно обширный общий пакет весом порядка 600 млн рублей — это те меры, которые мы сейчас приняли для того, чтобы облегчить жизнь нашим предпринимателям», — сказал губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, также предусмотрены гранты на открытие и развитие бизнеса.
Поддержку предпринимателям оказывают и в Москве. В настоящее время в данной сфере работают около 3,2 млн человек. Ежедневно в городе регистрируют более 500 субъектов МСП, передаёт «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.
Также отмечается, что за 2021 год общий объём налоговых сборов вырос более чем на 20% и составил 674,4 млрд рублей.
Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.