В ТПП высказались о перспективах трансформации бизнеса

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Вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.
В ТПП высказались о перспективах трансформации бизнеса
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«Чем дольше мы работаем над вопросами ESG-трансформации бизнеса, тем больше понимаем, что фундамент трансформации лежит в смене парадигмы мышления. На экономические показатели чаще опирается владелец, а вот сотрудникам компании, топ-менеджерам, управленцам на местах нужны ещё какие-то основы, рамки, чтобы понимать, куда двигаться и как себя вести», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Фатеев, понятие «устойчивое развитие» может стать такой моделью, поскольку оно включает заботу о сотрудниках и покупателях, о партнёрах и подрядчиках, о местном сообществе и будущем поколении.

«Исходя из этого понятно и стремление к совершенствованию качества товаров и услуг, созданию комфортных условий труда и повышению производительности, использованию новых технологий и заботе об экологии, экономической эффективности и инвестиционной привлекательности», — пояснил эксперт.

По его мнению, самое важное сейчас — обсуждать, обмениваться точками зрения.

Ранее, как сообщала НСН, около 35 тыс. предпринимателей воспользовались услугами сервиса поддержки бизнеса Москвы.

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