РИА Новости: Юмашев покинул пост советника президента на общественных началах

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Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах, это произошло в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмилу Телень.

Агентство отмечает, что Юмашев также является членом правления «Ельцин Центра».

«Юмашев с апреля не является советником президента... Он занимал пост советника президента на общественных началах», — сообщила Телень.

По словам заместителя директора, Юмашев решил уйти с поста по собственному желанию.

Валентин Юмашев руководил президентской администрацией в 1997—1998 годах.

22 июня 2018 года он был назначен советником президента на общественных началах.

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