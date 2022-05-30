РИА Новости: Юмашев покинул пост советника президента на общественных началах
Агентство отмечает, что Юмашев также является членом правления «Ельцин Центра».
«Юмашев с апреля не является советником президента... Он занимал пост советника президента на общественных началах», — сообщила Телень.
По словам заместителя директора, Юмашев решил уйти с поста по собственному желанию.
Валентин Юмашев руководил президентской администрацией в 1997—1998 годах.
22 июня 2018 года он был назначен советником президента на общественных началах.