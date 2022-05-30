В ЯНАО планируют расширить программу поддержки талантливых детей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с Дмитрием Молоковым, который возглавляет региональный центр поддержки одарённых детей.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Поддержка одарённых детей для нас ключевое направление. В округе запущено много программ для выявления и развития талантливых ребят. Важно, чтобы эти программы работали и помогали нам добиться результата», — заявил Артюхов.

По его словам, систему нематериального поощрения необходимо развивать и дальше.

Молоков, со своей стороны, пригласил губернатора на открытие детского лабораторного комплекса в Салехарде в сентябре.

«Это уникальное место, где будут развиваться космическая инженерия, 3D-моделирование, прототипирование, нефтехимия, биоисследования, сити-фермерство», — отметил он.

Также стало известно, что в Тамбове прошло заседание рабочей группы, на котором обсудили вопросы качества горячего школьного питания для учеников 1—4-х классов.

Руководители общественных организаций рассказали о работе органов родительского контроля и о проекте «Школьный Ревизорро», передаёт «Тамбовский курьер».

Ранее сообщалось, что в Приморье на соцподдержку граждан в 2021 году потрачено 25 млрд рублей.