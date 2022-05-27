В Приморье на соцподдержку граждан в 2021 году потрачено 25 млрд рублей

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая перед депутатами заксобрания края, сообщил в ежегодном докладе о результатах деятельности по социальной поддержке населения в 2021 году. На эти цели было выделено 25 млрд рублей.
В Приморье на соцподдержку граждан в 2021 году потрачено 25 млрд рублей
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За социальной помощью обратились более 730 тыс. граждан за предыдущий год — почти каждый третий житель края. Такую информацию сообщил глава региона, пишет vostokmedia.com.

«Особое внимание мы с вами уделяем семьям с детьми. Отмечу, что систему мер демографической поддержки мы выстроили таким образом, что получить различные выплаты могут все приморские родители, независимо от финансового положения и количества детей в семье», — уточнил губернатор.

Кроме того, в прошедшем году на 9% повысили зарплаты врачам, педагогам, социальным работникам и работникам учреждений культуры. 300 тыс. человек получили социальную поддержку в рамках снижения уровня бедности.

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