В Ярославской области с 31 мая отменят обязательный масочный режим

Короткая ссылка
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что с 31 мая в регионе отменят обязательный масочный режим.
В Ярославской области с 31 мая отменят обязательный масочный режим
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.

«Переговорил с федеральным и ярославским Роспотребнадзором. Всё это время коллеги настаивали на сохранении масочного режима в Ярославской области. Но к счастью, эпидобстановка улучшилась, и его, наконец, можно приостановить с завтрашнего дня», — написал он.

Вместе с этим он призвал тех, у кого есть проблемы со здоровьем, продолжать носить маски.

Ранее «Невские новости» сообщили, что масочный режим в Санкт-Петербурге стал рекомендательным с 27 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить