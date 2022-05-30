В Ярославской области с 31 мая отменят обязательный масочный режим

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что с 31 мая в регионе отменят обязательный масочный режим.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.

«Переговорил с федеральным и ярославским Роспотребнадзором. Всё это время коллеги настаивали на сохранении масочного режима в Ярославской области. Но к счастью, эпидобстановка улучшилась, и его, наконец, можно приостановить с завтрашнего дня», — написал он.

Вместе с этим он призвал тех, у кого есть проблемы со здоровьем, продолжать носить маски.

Ранее «Невские новости» сообщили, что масочный режим в Санкт-Петербурге стал рекомендательным с 27 мая.