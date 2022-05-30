Более миллиона человек посетили мероприятия в честь Дня города в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
«Петербург масштабно отметил 319-й день рождения. С каждым годом в программе Дня города появляются новые яркие события», — заявил Беглов.
Он напомнил, что в этом году праздник был посвящён 350-летию со дня рождения Петра I.
«К юбилею основателя нашего города, который будет отмечаться 9 июня, также подготовлена обширная программа», — добавил губернатор.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в связи с Днём города в Москве парковки будут работать бесплатно 12 и 13 июня.