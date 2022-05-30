Более миллиона человек посетили мероприятия в честь Дня города в Петербурге

Более 1 млн человек посетили мероприятия, посвящённые Дню города в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«Петербург масштабно отметил 319-й день рождения. С каждым годом в программе Дня города появляются новые яркие события», — заявил Беглов.

Он напомнил, что в этом году праздник был посвящён 350-летию со дня рождения Петра I.

«К юбилею основателя нашего города, который будет отмечаться 9 июня, также подготовлена обширная программа», — добавил губернатор.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в связи с Днём города в Москве парковки будут работать бесплатно 12 и 13 июня.