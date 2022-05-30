Экономист Ордов прокомментировал сообщения о планах перенести производство процессоров «Эльбрус» в Россию

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Экономист Константин Ордов прокомментировал сообщения о планах перенести производство процессоров «Эльбрус» из Тайваня в Россию.
Экономист Ордов прокомментировал сообщения о планах перенести производство процессоров «Эльбрус» в Россию
  • РИА Новости

«С помощью производства процессоров и чипов Россия обеспечит себе импортозамещение, сможет самостоятельно использовать их по назначению. Все элементы с цифровым управлением и устройства смогут работать на отечественных элементах», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, спектр использования чипов, микросхем и процессоров очень высок.

«Технологии и производственные линии у России есть. Надо только лишь перевести их и настроить, адаптировать под нужды, цели и задачи промышленных компаний», — считает Ордов.

Он добавил, что собственное производство позволит создать в дальнейшем научные центры разработки, изучения, совершенствования микроэлектроники и так далее.

Ранее сообщалось, что компания МЦСТ — разработчик процессоров «Эльбрус» — планирует перенести их производство из Тайваня в Россию. Ведутся переговоры о возможности переноса производства на российскую фабрику «Микрон».

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