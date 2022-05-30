В Челябинской области отменят особый противопожарный режим с 1 июня

Особый противопожарный режим, введённый с 30 апреля, отменяется с 1 июня в Челябинской области в связи со стабилизацией погодных условий.

Об этом говорится в постановлении главы региона, размещённом на интернет-портале правовой информации.

«Отменить с 1 июня 2022 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим», — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что особый противопожарный режим отменяется в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Челябинской области, с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Ранее в Туве до 5 июня продлили особый противопожарный режим.