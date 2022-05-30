В Челябинской области отменят особый противопожарный режим с 1 июня

Короткая ссылка
Особый противопожарный режим, введённый с 30 апреля, отменяется с 1 июня в Челябинской области в связи со стабилизацией погодных условий.
В Челябинской области отменят особый противопожарный режим с 1 июня
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении главы региона, размещённом на интернет-портале правовой информации.

«Отменить с 1 июня 2022 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим», — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что особый противопожарный режим отменяется в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Челябинской области, с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Ранее в Туве до 5 июня продлили особый противопожарный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить