В Челябинской области отменят особый противопожарный режим с 1 июня
- РИА Новости
Об этом говорится в постановлении главы региона, размещённом на интернет-портале правовой информации.
«Отменить с 1 июня 2022 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим», — говорится в документе.
В постановлении уточняется, что особый противопожарный режим отменяется в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Челябинской области, с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.
Ранее в Туве до 5 июня продлили особый противопожарный режим.