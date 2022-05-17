В Туве продлили особый противопожарный режим

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В Туве до 5 июня продлили особый противопожарный режим.
В Туве продлили особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Решение принято для укрепления противопожарной защиты населённых пунктов, а также для понижения уровня пожароопасности и предотвращения возникновения крупных ландшафтных или техногенных пожаров.

До 5 июня в республике продолжает действовать запрет на пребывание граждан в лесах, разведение костров, сжигание травы и мусора.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ликвидировали более 900 ландшафтных пожаров с начала 2022 года.

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