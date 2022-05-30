Свидетель рассказал, как нашли сумку с погибшим ребёнком в Ростовской области

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Житель Ростовской области рассказал, как нашли сумку с погибшим ребёнком.
Свидетель рассказал, как нашли сумку с погибшим ребёнком в Ростовской области
  • РИА Новости

В беседе с Пятым каналом он сообщил, что возвращался утром домой, когда его позвал знакомый.

«Дядя Коля рыбачил и думал, что зацепился за что-то. Потянул и вытащил. Я, когда пришёл, приоткрыл, а там свёрнутый ребенок в сумке», — заявил свидетель.

По имеющимся данным, ребёнку пять — семь лет, его личность не установлена.

Ранее руководитель региональной Школы «ЛизаАлерт» Анастасия Тараканова рассказала, что необходимо делать, если потерялся ребёнок.

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