Свидетель рассказал, как нашли сумку с погибшим ребёнком в Ростовской области

Житель Ростовской области рассказал, как нашли сумку с погибшим ребёнком.

В беседе с Пятым каналом он сообщил, что возвращался утром домой, когда его позвал знакомый.

«Дядя Коля рыбачил и думал, что зацепился за что-то. Потянул и вытащил. Я, когда пришёл, приоткрыл, а там свёрнутый ребенок в сумке», — заявил свидетель.

По имеющимся данным, ребёнку пять — семь лет, его личность не установлена.

Ранее руководитель региональной Школы «ЛизаАлерт» Анастасия Тараканова рассказала, что необходимо делать, если потерялся ребёнок.