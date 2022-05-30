Четыре жителя Тюменской области стали победителями конкурса «Лидеры России-2022»

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Четверо представителей Тюменской области стали победителями суперфинала конкурса «Лидеры России-2022» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Четыре жителя Тюменской области стали победителями конкурса «Лидеры России-2022»
  • РИА Новости

Об этом пишет megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

При этом в финал прошли шесть представителей Тюменской области.

Наряду с этим стало известно, что трое жителей Свердловской области также стали победителями суперфинала четвёртого сезона «Лидеров России». Об этом информирует URA.RU.

«Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек», — также говорится в сообщении.

Ранее в Москве состоялся суперфинал четвёртого сезона конкурса «Лидеры России».

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