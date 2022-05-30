В Госдуме прокомментировали подписание постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%

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Анастасия Белоусова
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о подписании постановления об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
В Госдуме прокомментировали подписание постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%
  • РИА Новости

Парламентарий объяснила, что Госдума предоставила особые полномочия правительству до конца этого года, чтобы была возможность проводить такие решения без участия законодательной ветви власти.

Она добавила, что получать повышенные пенсии население начнёт уже с 1 июня.

«Самое важное — будет выполнена задача по борьбе с бедностью», — подчеркнула депутат.

Ранее Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%.

Президент России Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня и увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

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