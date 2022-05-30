Опубликован список вакансий с высокой зарплатой для людей старшего возраста в России

Сервис «Работа.ру» опубликовал список вакансий с высокими зарплатами для людей старшей возрастной категории в разных регионах России.

Об этом пишет газета «Известия».

Одну из самых высоких зарплат готовы предложить ортодонту в Астрахани — до 200 тыс. рублей.

Ещё одна высокооплачиваемая позиция зарегистрирована в селе Дылым в Дагестане, там ищут начальника производства с зарплатой до 200 тыс. рублей.

До 160 тыс. рублей готовы платить семейной паре с проживанием в посёлке Княжье Озеро, мужчину наймут в качестве водителя, женщину — в качестве няни и помощницы по хозяйству.

В Новом Уренгое готовы платить заработную плату до 150 тыс. рублей водителю автобуса.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.