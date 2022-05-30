Губернатор Хабаровского края Дегтярёв рассказал о ситуации с импортозамещением в регионе

На встрече с председателем комитета Государственной думы России по обороне Андреем Картаполовым губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, как развивается промышленность в регионе. Он также сообщил о планах по преодолению зависимости от зарубежных товаров.

Дегтярёв отметил, что ключевыми отраслями экономики региона, помимо обрабатывающего производства, лесопереработки, чёрной металлургии и ряда других направлений, являются авиа- и судостроение.

«Существенную роль в промышленном производстве играют предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они формируют около трети в общем объёме отгрузки обрабатывающих производств. Для поддержки отрасли в текущих ограничениях правительство региона реализует целый комплекс мер. В первую очередь речь идёт о плане первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития края в условиях внешнего санкционного давления. Ключевые организации ОПК включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. С каждым из них работаем адресно», — цитирует vostokmedia.com губернатора.

По его словам, сегодня на первом плане вопросы импортозамещения — уход от зависимости от зарубежного оборудования, сырья и товаров, в крае совместно с Минпромторгом России проводится работа по созданию таких производств для всего макрорегиона.