Губернатор Хабаровского края Дегтярёв рассказал о ситуации с импортозамещением в регионе

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На встрече с председателем комитета Государственной думы России по обороне Андреем Картаполовым губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, как развивается промышленность в регионе. Он также сообщил о планах по преодолению зависимости от зарубежных товаров. 
Губернатор Хабаровского края Дегтярёв рассказал о ситуации с импортозамещением в регионе
  • РИА Новости

Дегтярёв отметил, что ключевыми отраслями экономики региона, помимо обрабатывающего производства, лесопереработки, чёрной металлургии и ряда других направлений, являются авиа- и судостроение.

«Существенную роль в промышленном производстве играют предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они формируют около трети в общем объёме отгрузки обрабатывающих производств. Для поддержки отрасли в текущих ограничениях правительство региона реализует целый комплекс мер. В первую очередь речь идёт о плане первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития края в условиях внешнего санкционного давления. Ключевые организации ОПК включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. С каждым из них работаем адресно», — цитирует vostokmedia.com губернатора.

По его словам, сегодня на первом плане вопросы импортозамещения — уход от зависимости от зарубежного оборудования, сырья и товаров, в крае совместно с Минпромторгом России проводится работа по созданию таких производств для всего макрорегиона.

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