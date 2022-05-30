Проект «Дом дальневосточника» стартовал в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл выездное совещание по вопросам реализации проекта «Дом дальневосточника». Была выбрана площадка под строительство индивидуального жилья в селе Мичуринское.
Проект «Дом дальневосточника» стартовал в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Строительство индивидуального типового жилья позволит сократить траты населения на покупку недвижимости, так как его цена значительно ниже цены жилплощади в многоквартирных домах, пишет vostokmedia.com.

«Флагманский проект «Дом дальневосточника» призван существенно сократить сроки строительства и снизить конечную стоимость, сделав её доступной для семей региона», — комментирует проект Дегтярёв.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на рынке жилья на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 11%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить