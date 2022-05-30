Проект «Дом дальневосточника» стартовал в Хабаровском крае
- РИА Новости
Строительство индивидуального типового жилья позволит сократить траты населения на покупку недвижимости, так как его цена значительно ниже цены жилплощади в многоквартирных домах, пишет vostokmedia.com.
«Флагманский проект «Дом дальневосточника» призван существенно сократить сроки строительства и снизить конечную стоимость, сделав её доступной для семей региона», — комментирует проект Дегтярёв.
Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на рынке жилья на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 11%.