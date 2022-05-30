Председатель Госдумы Володин рассказал, какие законы вступят в силу в июне

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в июне. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Председатель Госдумы Володин рассказал, какие законы вступят в силу в июне
  • РИА Новости

По его словам, на 10% будут повышены пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. 

Отмечается, что решение президента России Владимира Путина также приведёт к росту ряда соцвыплат, включая пособия для семей с детьми.

Также с 8 июня российских граждан будет информировать о том, какие льготы и пособия им положены.

Кроме того, будет увеличено количество бюджетных мест в вузах и ужесточён контроль за оборотом оружия, рассказал Володин.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о предоставлении права бесплатного проезда в электричках для детей от пяти до семи лет.

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