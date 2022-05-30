Председатель Госдумы Володин рассказал, какие законы вступят в силу в июне
- РИА Новости
По его словам, на 10% будут повышены пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
Отмечается, что решение президента России Владимира Путина также приведёт к росту ряда соцвыплат, включая пособия для семей с детьми.
Также с 8 июня российских граждан будет информировать о том, какие льготы и пособия им положены.
Кроме того, будет увеличено количество бюджетных мест в вузах и ужесточён контроль за оборотом оружия, рассказал Володин.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о предоставлении права бесплатного проезда в электричках для детей от пяти до семи лет.