Скульптор Щербаков поддержал идею возведения памятника в честь спецоперации на Украине

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Анастасия Белоусова
Скульптор Салават Щербаков прокомментировал RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова возвести в России триумфальные ворота или иной крупномасштабный памятник в честь спецоперации на Украине.
Скульптор Щербаков поддержал идею возведения памятника в честь спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Скульптур согласился, что событие такого масштаба является историческим.

«Конечно, рассказ об этом будет и в литературе — литературные памятники. Возникают уже свои народные песни и стихи. Памятники будут несомненно. Должен быть транслирован наш взгляд на эту позицию», — отметил он.

Щербаков подчеркнул, что он согласен с депутатом в необходимости увековечить события.

«Я думаю, что это должен быть рассказ понимания России», — считает Щербаков. 

Ранее Милонов предложил возвести в России памятник в честь спецоперации на Украине.

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