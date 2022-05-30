Скульптор Щербаков поддержал идею возведения памятника в честь спецоперации на Украине
- РИА Новости
Скульптур согласился, что событие такого масштаба является историческим.
«Конечно, рассказ об этом будет и в литературе — литературные памятники. Возникают уже свои народные песни и стихи. Памятники будут несомненно. Должен быть транслирован наш взгляд на эту позицию», — отметил он.
Щербаков подчеркнул, что он согласен с депутатом в необходимости увековечить события.
«Я думаю, что это должен быть рассказ понимания России», — считает Щербаков.
Ранее Милонов предложил возвести в России памятник в честь спецоперации на Украине.