Глава Минприроды России Козлов раскритиковал идею выхода из Парижского соглашения

Решать проблемы глобальных климатических изменений и потепления нужно решать всем странам, так как это общемировой вопрос, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

«Надо ли выходить России из Парижского соглашения — однозначно нет. Спекуляции вокруг этой темы расцениваем как высказывания частного мнения с целью пиара», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам Козлова, такой шаг означал бы попытку отрицания проблемы меняющегося климата или демонстрацию нежелания работать в этом направлении.

Он добавил, что Москва играет весомую роль в вопросах решения глобальных климатических проблем, так как территория государства занимает более 815 млн гектаров лесного покрова.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по борьбе с коронавирусом и с изменением климата.