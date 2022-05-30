Глава Минприроды России Козлов раскритиковал идею выхода из Парижского соглашения
«Надо ли выходить России из Парижского соглашения — однозначно нет. Спекуляции вокруг этой темы расцениваем как высказывания частного мнения с целью пиара», — сказал он в интервью «Известиям».
По словам Козлова, такой шаг означал бы попытку отрицания проблемы меняющегося климата или демонстрацию нежелания работать в этом направлении.
Он добавил, что Москва играет весомую роль в вопросах решения глобальных климатических проблем, так как территория государства занимает более 815 млн гектаров лесного покрова.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по борьбе с коронавирусом и с изменением климата.