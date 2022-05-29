В Сочи журналистам рассказали о ситуации с импортозамещением в городе и регионе
- РИА Новости
«Рестораторы и фермеры курорта рассказали участникам пресс-тура о программе импортозамещения в ресторанном меню, провели дегустацию фермерской продукции и угостили журналистов блюдами из продуктов, произведённых в Сочи», — говорится на сайте администрации города.
Отмечается, что также инвесторы поделились планами восстановления исторических здравниц.
«Отельеры представили новый туристический продукт по системе «ультра всё включено», — указывается в заявлении.
Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.