На Сахалине арестовали осквернившего Вечный огонь мужчину

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Следственное управление СК России по Сахалинской области арестовало мужчину, осквернившего Вечный огонь.
На Сахалине арестовали осквернившего Вечный огонь мужчину
  • РИА Новости

«В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 43-летний местный житель бросил свою куртку на пламя памятника, посвящённого воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в результате чего объект получил повреждения.

Отмечается, что поймать преступника помогли показания очевидца.

Ранее во Владивостоке неизвестные облили красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге.

Как сообщало URA.RU, в Ишиме Тюменской области задержали подростков, затушивших Вечный огонь.

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