В Москве прошёл XVI Международный турнир по дзюдо среди армии
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Помимо самих состязаний, в рамках события прошли выступления творческих групп, а также вручение посмертных наград погибших сотрудников их семьям. Со сцены выступили высокопоставленные российские лица и представители общественности.
Непосредственно в самих соревнованиях, помимо российских дзюдоистов, также приняли участие борцы из других стран, в частности Белоруссии и Киргизии.
После завершения турнира прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров турнира.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам XVI Международного турнира по дзюдо среди армии.