В Москве прошёл XVI Международный турнир по дзюдо среди армии

В Баскет Холл Москвы состоялся XVI Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Помимо самих состязаний, в рамках события прошли выступления творческих групп, а также вручение посмертных наград погибших сотрудников их семьям. Со сцены выступили высокопоставленные российские лица и представители общественности.

Непосредственно в самих соревнованиях, помимо российских дзюдоистов, также приняли участие борцы из других стран, в частности Белоруссии и Киргизии.

После завершения турнира прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров турнира.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам XVI Международного турнира по дзюдо среди армии.