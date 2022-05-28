Минобороны показало кадры запуска «Циркона» из акватории Баренцева моря

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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры запуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря.
Минобороны показало кадры запуска «Циркона» из акватории Баренцева моря
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщили в Минобороны, ракета успешно поразила морскую мишень в Белом море, расположенную на расстоянии около 1000 км.

Ранее стало известно, что фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по мишени в Белом море.

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