Минобороны показало кадры запуска «Циркона» из акватории Баренцева моря
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры запуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря.
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Как сообщили в Минобороны, ракета успешно поразила морскую мишень в Белом море, расположенную на расстоянии около 1000 км.
Ранее стало известно, что фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по мишени в Белом море.
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