На платформе «Северный полюс» в Арктике возобновятся регулярные климатические исследования

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров заявил, что регулярные климатические исследования возобновятся на ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) «Северный полюс».

«Мы возобновляем регулярные прямые наблюдения в Арктике спустя почти 10 лет», — цитирует Макарова РИА Новости.

Он также рассказал, что прекращение последней дрейфующей станции в 2013 году связано с последствиями изменения климата.

«Лёд был недостаточно крепкий, пришлось срочно эвакуироваться», — объяснил Макаров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что российское правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.