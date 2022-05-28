На платформе «Северный полюс» в Арктике возобновятся регулярные климатические исследования

Короткая ссылка
Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров заявил, что регулярные климатические исследования возобновятся на ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) «Северный полюс».

«Мы возобновляем регулярные прямые наблюдения в Арктике спустя почти 10 лет», — цитирует Макарова РИА Новости.

Он также рассказал, что прекращение последней дрейфующей станции в 2013 году связано с последствиями изменения климата.

«Лёд был недостаточно крепкий, пришлось срочно эвакуироваться», — объяснил Макаров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что российское правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить