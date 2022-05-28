На платформе «Северный полюс» в Арктике возобновятся регулярные климатические исследования
«Мы возобновляем регулярные прямые наблюдения в Арктике спустя почти 10 лет», — цитирует Макарова РИА Новости.
Он также рассказал, что прекращение последней дрейфующей станции в 2013 году связано с последствиями изменения климата.
«Лёд был недостаточно крепкий, пришлось срочно эвакуироваться», — объяснил Макаров.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что российское правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.