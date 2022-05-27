В Удмуртии обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

В Сарапульском районе Удмуртии обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Боеприпас обнаружили в селе Яромаска. На место прибыли взрывотехники.

Выяснилось, что это 125-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии на корпусе. Его ликвидировали на месте.

В управлении напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета нужно сразу обратиться в правоохранительные органы, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Мурманске обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны.