В Удмуртии обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
Боеприпас обнаружили в селе Яромаска. На место прибыли взрывотехники.
Выяснилось, что это 125-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии на корпусе. Его ликвидировали на месте.
В управлении напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета нужно сразу обратиться в правоохранительные органы, передаёт izh.kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Мурманске обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны.