В Мурманске обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Мурманске обезвредили 122-миллиметровый снаряд времён Великой Отечественной войны.
В Мурманске обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
  • © 51.rosguard.gov.ru

Об этом сообщает Nord-News.

Боеприпас нашли на улице Лобова во время земляных работ.

«На место незамедлительно были направлены специалисты-взрывотехники отделения ОМОНа «Медведь» Росгвардии», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.

Снаряд передали сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить