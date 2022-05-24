В Мурманске обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает Nord-News.
Боеприпас нашли на улице Лобова во время земляных работ.
«На место незамедлительно были направлены специалисты-взрывотехники отделения ОМОНа «Медведь» Росгвардии», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.
Снаряд передали сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.