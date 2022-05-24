В Мурманске обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

В Мурманске обезвредили 122-миллиметровый снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Nord-News.

Боеприпас нашли на улице Лобова во время земляных работ.

«На место незамедлительно были направлены специалисты-взрывотехники отделения ОМОНа «Медведь» Росгвардии», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.

Снаряд передали сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили две 50-килограммовые бомбы времён Великой Отечественной войны.