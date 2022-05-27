В Госдуме предложили усовершенствовать процедуры регистрации прав на недвижимость
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
В настоящее время собственник может обезопасить своё имущество путём внесения в ЕГРН записи о невозможности регистрации права без его личного участия.
Проект закона предусматривает, что при наличии такой отметки в ЕГРН личное присутствие правообладателя необходимо не только при совершении сделки по отчуждению объекта недвижимости в простой письменной форме, но и при совершении такой сделки, оформленной у нотариуса.
Документ также упрощает внесение в ЕГРН отметки о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника.
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