В Госдуме предложили усовершенствовать процедуры регистрации прав на недвижимость

В России предложили усовершенствовать процедуры регистрации прав на недвижимость, чтобы в том числе снизить риски мошеннических действий в данной сфере. Соответствующий законопроект главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова планируют рассмотреть в нижней палате парламента во втором чтении в весеннюю сессию.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время собственник может обезопасить своё имущество путём внесения в ЕГРН записи о невозможности регистрации права без его личного участия.

Проект закона предусматривает, что при наличии такой отметки в ЕГРН личное присутствие правообладателя необходимо не только при совершении сделки по отчуждению объекта недвижимости в простой письменной форме, но и при совершении такой сделки, оформленной у нотариуса.

Документ также упрощает внесение в ЕГРН отметки о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на рынке жилья на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 11%.