Власти Ленобласти поздравили жителей Петербурга с Днём города

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днём города.

Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Уважаемые петербуржцы! Примите искренние поздравления с 319-й годовщиной со дня основания Санкт-Петербурга! Наши два региона — Санкт-Петербург и Ленинградскую область — связывают прочные, проверенные временем традиции дружбы, взаимопомощи, добрососедства», — заявил Дрозденко.

По его словам, жителей двух регионов роднит не только великое прошлое, но и отмеченное большой созидательной работой настоящее.

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге рассказали о графике работы метро в День города.