Власти Ленобласти поздравили жителей Петербурга с Днём города

Короткая ссылка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днём города.
Власти Ленобласти поздравили жителей Петербурга с Днём города
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Уважаемые петербуржцы! Примите искренние поздравления с 319-й годовщиной со дня основания Санкт-Петербурга! Наши два региона — Санкт-Петербург и Ленинградскую область — связывают прочные, проверенные временем традиции дружбы, взаимопомощи, добрососедства», — заявил Дрозденко.

По его словам, жителей двух регионов роднит не только великое прошлое, но и отмеченное большой созидательной работой настоящее.

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге рассказали о графике работы метро в День города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить