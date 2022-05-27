Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане снизился до 41%

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Заместитель главы управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила на пресс-конференции о том, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике упал до 41%.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане снизился до 41%
  • Gettyimages.ru
  • © TON_AQUATIC, CHOKSAWATDIKORN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

При расчётах по эпидемиологически-математической модели, в которой учитываются не только вакцинированные жители, но и те, кто переболел коронавирусной инфекцией, выяснилось, что коллективный иммунитет в Татарстане ниже 50%, сообщает inkazan.ru.

«Если рассчитывать по этому показателю, то здесь коллективный иммунитет очень настораживает», — комментирует ситуацию Авдонина.

По состоянию на 26 мая общее число заболевших в регионе достигло 149 440.

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